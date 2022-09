José Loreto relembra primeiro contato com Rafa Kalimann: - Fui bem cara de pau

20/09/2022 | 13:11



José Loreto foi o convidado desta terça-feira, dia 20, do Mais Você. De forma virtual, e diretamente da casa de Rafa Kalimann, o ator bateu um papo com Ana Maria Braga e começou a sua participação falando sobre o quadro Lip Sync, que batalhou contra Leandro Lima no Domingão. Em sua apresentação, ele incorporou a Pabllo Vittar e o Dinho, do Mamonas Assassinas.

- Que desafio, meu Deus do céu. Que bom que deu para descontruir bastante o peão rs. Foi bom demais, eu gostei demais, como repercutiu. Foi uma loucura, foi bom para sair desse universo que eu estou, eu estou muito peão rs. A persona do Tadeu tomou conta, então poder fazer a Pabllo, o Dinho, me deu um fôlego novo, foi uma delícia.

Sobre a preparação, ele falou:

- Demorou dois dias, dois dias que a gente fez o ensaio, e eu gravando todo dia [...] peguei duas horas antes das gravações, mas todo tempo livre eu estava vendo vídeos, estudando.

Claro que a conversa também abordou o relacionamento do ator com Rafa Kalimann. Segundo Loreto, foi no Domingão, quando ele foi jurado do Dança dos Famosos, que a influenciadora se abriu para ele:

- Eu estou na casa da Rafa, minha parceira, minha namorada. Foi ali [Domingão] que ela se colocou um pouco para fora, eu já tinha me colocado para fora faz tempo e ela simplesmente não me deu bola, mas ali ela me percebeu rs.

Após Ana Maria exibir o primeiro registro do casal, anos atrás, Loreto relembrou como conseguiu o contato da amada:

- Eu nem imaginava, ela é linda de tudo rs. Ela é demais, mas foi isso, deu match. Eu fui bem cara de pau, eu consegui pegar o contato dela por causa de umas fotos que eu recebi, ai consegui o telefone [...] fui bem Pabllo Vittar, em vez de mandar mensagem, já mandei vídeo rs e chamando para sair. Estamos sendo [felizes], um pezinho atrás do outro.

Outro assunto que Ana Maria fez questão de abordar foi sobre diabetes. O ator toma insulina há 22 anos e afirmou que a doença o ajudou de certa forma, tanto em sua vida profissional como na pessoal:

- A insulina está sempre na mão. Quando eu fiquei diabético, quinze anos né, existia pouca informação. Quando falaram que eu tinha que tomar insulina, eu me assustei, demorou um pouco para entender. Vemos um monte de coisa na internet que na prática não é real. Desde cedo, a diabetes acabou me ajudando, é aquele equilíbrio né, eu pratico exercícios, eu tomo menos insulina, você vai entendendo, então diabetes é isso, eu tenho que ter uma vida saudável, equilibrada, explicou.

E continuou:

- A diabetes me ajudou na carreira de ator, porque me ajudou a ser uma pessoa equilibrada, não tem nada melhor para um ator que se cuidar. Diabetes é isso, é uma dedicação que fica natural para você. Eu sempre tenho meu docinho no bolso caso minha glicose abaixe, e a insulina no outro, caso fique muito alta.

No final de sua participação, Loreto ainda falou sobre a novela Pantanal e revelou o momento que recebeu o convite para o remake:

- Eu fiz um filme A Cerca, que sai no final do ano, foi gravado no Sul, e foi ali que eu ganhei o meu papel de Tadeu. Quando falaram que eu ia fazer o Pantanal, eu fui pra lá, então lá eles me ensinaram a montar e a laçar. Quero mandar um beijo ara todos os peões que me ajudaram muito.

Após a fala, o ator foi surpreendido com um recado fofo de Dira Paes:

- O Zé foi um presente para minha vida, porque além de um grande ator ele sempre tem um sorriso no rosto, sem o zé o Pantanal não seria o mesmo para mim, nem para Dira e nem para Filó. Eu te quero sempre bem para vida inteira, te amo, disse ela.

Loreto então retribuiu o carinho:

- A Dira é o maior presente desse Pantanal, ser filho da Dira Paes, que me encanta desde menino [...] eu falo que temos que fazer casal, não mais filho rs. Ela é espetacular, parceirona, é amiga demais, confidente.