Ana Paula Siebert comenta relação financeira com Roberto Justus e afirma: Eu trabalho para realizar meus sonhos

20/09/2022 | 09:11



A vida de Ana Paula Siebert com Roberto Justus desperta muito interesse, principalmente quando assunto é a vida financeira do casal. Segundo a influenciadora, a pergunta que mais recebe de seus seguidores é sobre como ela e o marido dividem as contas em casa. Depois de muitos pedidos, ela decidiu comentar sobre o assunto nas redes sociais.

Ana disse que Justus é muito generoso e que costuma cuidar das contas de casa, mas afirmou que também ganha seu próprio dinheiro e é independente financeiramente.

Me perguntam muito sobre quanto eu ganho, sobre minha comunhão de bens, sobre quem paga o que... E obviamente eu não vou falar disso aqui, não cabe. Não faz sentido. Não estou aqui para dividir essas coisas. Mas resumindo. Hoje, depois de bastante trabalho, sou independente para ter uma vida muito boa, confortável e estável. Porém o Roberto cuida da casa, da gente e é muito generoso! Ele sempre foi assim e nada mudou... Eu trabalho para realizar meus sonhos, construir meu patrimônio e cuidar da minha família. Para me sentir realizada. Ele reclama que eu trabalho demais, mas tem orgulho da profissional que eu sou. E isso é o mais importante.

Ana e Roberto se conheceram em 2009, quando ela participou do reality O Aprendiz. Quatro anos depois, quando ela foi selecionada para Aprendiz - O Retorno, os dois se reencontraram e engataram um romance. Eles se casaram em 2015 e atualmente são pais de Vicky.