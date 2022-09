Tufão Nanmadol atinge Japão com chuva recorde e mar agitado e deixa mortos

20/09/2022 | 09:01



O tufão Nanmadol levou ventos fortes e chuvas recordes ao oeste do Japão na segunda-feira, 19, quando uma das maiores tempestades a atingir o país em anos matou pelo menos duas pessoas, interrompeu o transporte, deixou o mar agitado e forçou os fábricas a suspender as operações. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, atrasou sua partida para Nova York, onde deve fazer um discurso na Assembleia Geral da ONU.

"Adiei minha partida programada para hoje para fazer um balanço dos danos causados pelo tufão e tomar todas as medidas possíveis para a recuperação", disse Kishida a repórteres na noite de segunda-feira, no horário local.

O 14º tufão da temporada no Japão atingiu a costa perto da cidade de Kagoshima na noite de domingo, 18, antes de atingir a ilha ocidental de Kyushu e abalar a ilha principal de Honshu na manhã de segunda.

Um rio na província de Miyazaki, em Kyushu, transbordou, inundando campos e estradas, mostraram imagens da emissora estatal NHK.

"Precisamos permanecer altamente vigilantes para fortes chuvas, vendavais, ondas altas e tempestades", disse uma autoridade da Agência Meteorológica do Japão (JMA) em entrevista coletiva.

A NHK informou que um homem foi encontrado morto dentro de seu carro, que ficou submerso no meio de um campo, enquanto outro homem morreu após um deslizamento de terra.

Uma outra pessoa continua desaparecida e pelo menos 87 pessoas ficaram feridas, segundo a NHK.

Tufão, ciclone ou furacão?

Furacões, ciclones e tufões são todos o mesmo fenômeno meteorológico. Os cientistas chamam essas tempestades de nomes diferentes, dependendo de onde elas ocorrem.

No norte do Oceano Atlântico e no nordeste do Pacífico, eles são chamados de furacões. No noroeste do Oceano Pacífico, é conhecido como um tufão. E um ciclone é a tempestade tropical formada no Pacífico Sul e no Oceano Índico.

No Atlântico e norte do Pacífico, as tempestades são chamados de "furacões" por causa do deus chamado Huracan, que segundo a mitologia maia é um dos principais deuses que estiveram envolvidos na criação do mundo e da humanidade.

Todos são um "sistema rotativo e organizado de nuvens e tempestades" que se originaram em águas tropicais ou subtropicais, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. "Assim que a velocidade dos ventos atinge 74 milhas por hora (119 km/ h) ou mais, ele é classificado como furacão, tufão ou ciclone tropical, dependendo de onde a tempestade se origina no mundo."

Eles são classificados numa escala que vai de 1 a 5, com base na velocidade dos ventos.

Quando eles ocorrem?

No Atlântico, a época de furacões ocorre entre 1º de junho e 30 de novembro. Mais de 95% das atividades dos ciclones tropicais ocorrem durante este período nesta região.

Os tufões no noroeste do Oceano Pacífico são mais comuns de maio a outubro, embora possam se formar durante o ano todo.

Na região do Pacífico Sul, a época de ciclones acontece entre novembro e abril. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)