Ranking nacional tem duas cidades da região entre as 20 primeiras

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



20/09/2022 | 08:54



Um ranking sobre a competitividade dos municípios brasileiros, divulgado na última semana pelo CLP (Centro de Liderança Pública), apontou que o Estado de São Paulo tem 11 cidades entre as 20 mais competitivas do País. Entre os municípios paulistas no top 20 estão São Caetano (3°)e São Bernardo (17°).

O levantamento mede o desenvolvimento e o impacto das políticas públicas municipais para estabelecer os melhores índices de bem estar social e econômico. O objetivo é mostrar como a competição no setor público é elemento fundamental à promoção da justiça, equidade e desenvolvimento econômico e social dos municípios para garantir serviços públicos de mais qualidade à população.

O ranking analisou 415 municípios brasileiros (7,45% do universo de cidades), dentre aqueles com população acima de 80 mil habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para 2021.

Em todo o Brasil, São Caetano ocupa a terceira colocação e se destaca por performar bem em pilares como inserção econômica, qualidade da educação, segurança, acesso à educação e capital humano.

Coordenador de competitividade do CLP, Lucas Cepeda relatou ao Diário que a cidade é a que apresenta uma das maiores estabilidades entre as analisadas, destacando que em todos os três rankings já feitos ­ os outros dois em 2020 e 2021 ­, o município esteve entre os primeiros colocados.

"São Caetano demonstra ter quase todos os pilares de forma muito bem estabelecida. É uma cidade com um dos melhores índices econômicos e sociais, e que consegue atender seus problemas mais latentes através de políticas públicas", afirmou Lucas Cepeda.

São Bernardo, por sua vez, sofreu uma queda de três posições em relação ao ano passado e ficou na 17ª colocação. Embora a cidade tenha passado por um processo de desindustrialização com a saída da Ford, em 2020, e o anúncio da saída da Toyota para 2023, Lucas contou que isso não teve interferência direta nos índices do ranking.

"São Bernardo apresenta uma boa performance em geração de emprego, desenvolvimento econômico e do funcionamento da máquina pública", disse o coordenador. Neste último quesito, o município ocupa a 12ª posição em todo o País.

Entre os pilares analisados estão pelo CLP estão sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, acesso à saúde, qualidade da saúde, acesso à educação, qualidade da educação, segurança, saneamento e meio ambiente, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano e telecomunicações.

Das outras cidades da região, Santo André ocupa a 64ª colocação, enquanto Ribeirão Pires está em 153°, Diadema em 192° e Mauá em 202°.Rio Grande da Serra não foi analisada por possuir menos de 80 mil habitantes.