Internautas ficam intrigados com neto da Rainha Elizabeth II usando duas medalhas aos 14 anos de idade

19/09/2022 | 14:10



Um detalhe inusitado chamou a atenção daqueles que estão acompanhando o funeral da Rainha Elizabeth II. Nas redes sociais, internautas ficaram intrigados ao ver que James, um dos netos da monarca, estava usando duas medalhas em seu terno quando se juntou à vigília do último sábado, dia 17.

O jovem de 14 anos de idade é o Visconde Severn. As insígnias levaram algumas pessoas a se questionarem qual o seu significado e origem, uma vez que ele é muito novo para ter servido no exército ou realizado outros feitos.

No Twitter, uma usuária levantou a questão:

James, o Visconde Severn está usando duas medalhas pela vigília. Ele tem apenas 14 anos, então para que servem? Genuinamente curioso, não tenho nada além de respeito por alguém tão jovem fazendo algo assim.

No entanto, a explicação por trás das medalhas é muito simples e compreensível. Segundo informações do site Wales Online, tratam-se de objetos comemorativos dados ao jovem por sua avó durante as celebrações dos Jubileus de Diamante e Platina da Rainha Elizabeth II nos anos de 2012 e 2022.