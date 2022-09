Obituário - 20 de setembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/09/2022 | 00:05



Iolanda Panselli Capitanio

(São Bernardo, 11-3-1920 – São Paulo, 14-9-2022)

Iolanda Panselli Capitanio

Dona Iolanda nasceu na Linha Jurubatuba, do Núcleo Colonial de São Bernardo. Ano a ano foi focalizada pela página “Memória”, do Diário do Grande ABC, como a mais antiga moradora do atual bairro Assunção das nascidas em São Bernardo.

Ela viu a transformação do rural em urbano. A Linha Jurubatuba fornecia verduras, legumes, frutas, lenha e carvão à Capital, São Paulo. Um cinturão verde.

A menina Iolanda cresceu neste ambiente, de trabalho na terra, raras escolinhas igualmente rurais, vida atribulada de muito trabalho. Homens, mulheres e crianças tiravam o seu sustento da terra. A mulher ainda não votava, não havia uma data exclusiva para ela. O que havia era muito trabalho, plantando, criando galinhas, patos e suínos, lavando roupa nas águas límpidas de rios e córregos, hoje embutidos e poluídos.

O benzedor fazia o papel de médico, caso de uma conterrânea de dona Iolanda, a dona Regineta Casa, que aparece num documento oficial da Prefeitura como compradora de farelinho para o alimento da sua criação.

Dona Iolanda e suas colegas do Assunção tinham outras preocupações: cuidar da família, por exemplo, em especial dos netos que chegavam, fruto do casamento com Luiz Capitanio, em 1941, dos filhos Elsa, Sérgio e Tarcísio. E com que alegria dona Iolanda viu uma das netas, Tatiana, se formar cirurgiã-dentista.

Pedro Panselli, o pai, o Pierin da Serena; a mãe, Angelina Savordelli; as amigas de infância, adolescência e juventude, Hermínia Casa Bonício, Ana Marson Angeli, Luiza Rocco Casa. E os irmãos, ela que é a quarta filha de Pierin e Angelina: Maria (de Deus), Genoefa (Bambach), Giuseppe (Bepo), Adelina (Meneguelli, a Dina), João (o Nin), Paulo, Lourdes, Laerte e Ivo. Dez irmãos.

Agora, a despedida. Iolanda Panselli Capitanio parte aos 102 anos. Foi sepultada no cemitério de Vila Euclides. A missa de sétimo dia será celebrada nesta terça-feira (dia 20), às 19h, na Basílica/Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, Largo da Matriz, Centro de São Bernardo.

SANTO ANDRÉ

Judite Carolina Nacsa, 85. Natural de Caém (BA). Residia em Utinga, Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Evilásia Cezar, 83. Natural de Joanópolis (SP). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Sant’Anna Arcibelli, 84. Natural de Mauá. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Helena da Silva Dias, 75. Natural de Braúnas (MG). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alda Justiniano da Silva, 73. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorgina Maria de Souza, 72. Natural de Rio Pardo de Minas (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dorival Cardoso, 69. Natural de Cedral (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cristiano Abrahão, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque do Pedroso, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Leonice Fragale Buoro, 64. Natural de Marialva (PR). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agamenon Bispo dos Santos, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Mercedes Fernandes Munhós, 89. Natural de Guarantã (SP). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Pensionista. Dia 14, em Santo André. Cemitério Vila Euclides.

Jonas Cardoso, 82. Natural de Poções (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Luzia Rodrigues Caldeira, 73. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Ana Maria Fernandes Perez, 58. Natural de Uberaba (MG). Residia no Jardim Marapé, em Santos (SP). Dia 14, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Eronides Estima dos Santos, 52. Natural de Flores (PE). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Raul Marcelo do Nascimento, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Robru, em São Paulo, Capital. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, na Zona Leste da Capital.

SÃO CAETANO

Dalgy Nori Oliva, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Monumento, em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elsa Oliveira Takabayashi, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 14, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Donizetti Batista, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria da Conceição de Oliveira, 78. Natural de São João (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

João Luiz Klauss, 68. Natural de Analândia (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

José Alves Vilela, 65. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Taboão. Dia 14. Vale da Paz.

Maria Goretti Barbosa Gomes, 51. Residia no Jardim Almeida Prado, em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Izabel Maciel Bilar, 80. Natural de Mairinque (SP). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Pensionista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel Fernandes, 42. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Administrador de empresas. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.