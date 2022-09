Equipe brasileira, LOUD é campeã mundial de Valorant

Da Redação



19/09/2022 | 10:43



A LOUD é campeã mundial de Valorant. O time brasileiro coroou uma ótima campanha com vitória por 3-1 contra a OpTic Gaming, rival norte-americana, e trouxe para o Brasil o primeiro título em jogos da Riot Games. O torneio Valorant Champions 2022 foi sediado em Istanbul, na Turquia. Com a taça, a equipe brasileira garante US$ 300 mil em premiação, cerca de R$ 1,5 milhão.

A vitória garante ainda um sentimento de revanche, já que a LOUD havia perdido a final do Masters Reykjavík 2022 para a OpTic. O título dá força para a equipe da brasileira, que tem chances de disputar o Valorant Champions 2023, após o ótimo desempenho nesta edição.

São Paulo receberá entre fevereiro e março, uma das etapas do campeonato organizado pela Riot Games. Mesmo com presença incerta, a LOUD tem a expectativa de defender sua vitória em casa. As trinta equipes que irão disputar o processo seletivo do torneio serão anunciadas em breve.