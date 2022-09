Goleiro do São Bernardo FC fala sobre sua trajetória

Pedro Lopes

Um dos grandes destaques da temporada do São Bernardo FC certamente foi o goleiro Alex Alves. Ele chegou ao Tigre no início deste ano vindo do Náutico, e desde então é titular absoluto da equipe, sendo destaque em várias partidas por conta de suas defesas.

“Quando eu cheguei ao clube eu tinha sonhos e objetivos traçados. Poder se manter no Paulistão e conseguir o acesso em uma Série D com 64 times disputando é uma sensação de dever cumprido e trabalho bem feito. Viramos uma grande família”, comentou o goleiro.

arqueiro ainda diz o que foi determinante para a equipe conquistar o acesso, culminando na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história.

“Iniciamos uma competição muito difícil, que eu já tinha experiência por ter disputado com o Mogi Mirim em 2012, então eu sabia que seria muito complicado, desde a logística até os gramados. Começamos com dificuldades com dois empates, mas no jogo contra o Santo André, onde marcamos no final, mostrou a força da nossa equipe, que estávamos no caminho certo”, disse.

O goleiro diz que o futuro será “muito promissor. O clube está no caminho certo, fazendo de tudo para evoluir. Para 2023 muitas coisas irão melhorar, os objetivos são maiores e a dificuldade vai aumentando. Esse time ainda vai muito longe, vai alcançar o principal objetivo que é a Série A do Brasileirão, tem tudo pra dar certo”, encerra.