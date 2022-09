Lara Delon

Especial para o Diário



17/09/2022 | 09:42



A 1ª Feira de Cultura Indígena ocorre em São Caetano até amanhã (18) . São esperados 100 indígenas de mais de 20 povos do País e do exterior. O evento é idealizado e realizado pelo Programa Índios na Cidade, da ONG Opção Brasil e, atualmente, pela Reniu (Rede Nacional de Articulação dos Indígenas em Contextos Urbanos e Migrantes) e pelo Instituto Social Cultural Brasil, por meio do Coletivo Índios na Cidade.

Para a entrada, pede-se doação de alimentos não perecíveis, destinados às comunidades participantes.

A programação deste fim de semana tem início às 9h até as 18h, e conta com rodas de conversa, exposição e venda de produtos, literatura indígena, ritual de canto e dança, fábulas indígenas e muito mais.

Alguns dos povos indígenas presentes são os Pankararu, Guarani Mbyá, Jeripankó, Pataxó, Pankararé, Tupinambá, Kariri, Kariri Xocó, Muiramomi, Anajá, Kamakã Mongoió, Boe Bororo, Tabajara, Tupi-Guarani, Tingui Botó, Quechua Otavaleños (Peru) e Mapuche (Chile). A Feira estará sediada no Espaço Verde Chico Mendes.

O coordenador do programa Índios na Cidade, Marcos Júlio Aguiar, destaca a importância desse projeto. “A gente discute há anos essa invisibilidade do indígena no meio urbano brasileiro. Nós buscamos, além de tirar essa invisibilidade, discutir e dialogar sobre a cultura indígena na cidade. As pessoas não sabem o que elas têm de origem indígena, não só no nome ou DNA, mas sim nas brincadeiras, nas falas e no trabalho. Então, a Feira Indígena é o maior trabalho que dialoga a cultura indígena e leva para lugares que tem pouco costume de dialogar sobre essa cultura”, disse.