Bella Campos revela que foi mordida por jacaré durante as gravações de Pantanal

16/09/2022 | 11:11



Bella Campos deixou Fábio Porchat de queixo caído ao revelar no Que História é Essa Porchat? que foi mordida por um jacaré. Pois é, o caso aconteceu durante as gravações da novela Pantanal no Mato Grosso do Sul. Que susto, né?

- Ele abriu toda a boca. Era muito grande, era um megajacaré. Ele abocanhou a minha perna. E aqui é a parte do olho. Ele morde e vira. Aqui embaixo ficou um rasgo porque os dentes de baixo são mais fininhos. Então, eles rasgam no impacto. E atrás penetra real.

A atriz ainda teve coragem de bater no animal, na tentativa de fazê-lo soltar sua perna.

- Foi muito bizarro porque a gente nunca sabe como vai reagir. Eu gritei, eu falei: C*****o, um jacaré me mordeu!. Foi essa a minha frase. Eu saí da água e sentei. Quando olhei, tinha um buraco, real. Quando as pessoas à minha volta começaram a ver, aí acreditaram.

Apesar do susto, Bella não teve nada grave.

- Ele viu se a gente ia precisar... Se tivesse pego alguma veia, algum músculo, eu ia precisar ir para a cidade resolver. Perto do que poderia ter sido, foi superficial.