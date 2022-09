São Caetano terá Feira de Cultura Indígena no fim de semana

Da Redação



16/09/2022 | 11:02



O evento que tem como foco a promoção da cultura dos povos ancestrais no meio urbano está de volta neste fim de semana. A XII Feira de Cultura Indígena de São Caetano será nesta sexta-feira (16), das 18h às 22h, na Estação Cultura, e no sábado (17) e domingo (18), das 9h às 18h, no Espaço Verde Chico Mendes.

São esperados cerca de 100 indígenas de mais de 20 povos de diversos estados brasileiros e do exterior, entre os quais Pankararu, Guarani Mbyá, Jeripankó, Fulni-ô, Pataxó, Pankararé, Waurá, Payayá, Tupinambá, Kariri, Kariri Xocó, Tikuna, Muiramomi, Anajá, Kamakã Mongoió, Boe Bororo, Tabajara, Tupi-Guarani, Borum Krekmun, Kutanapu, Tingui Botó, Quechua Otavaleños (Peru) e Mapuche (Chile).

A entrada é livre para toda a família. A organização pede apenas a contribuição com alimentos não perecíveis, que serão entregues às comunidades participantes. Além da presença de indígenas na Estação Cultura - Rua Serafim Constantino, s/n° (piso superior do terminal rodoviário), no Centro, e no Espaço Verde Chico Mendes - Av. Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica - o atual formato do evento contará com visitas de indígenas a escolas da cidade.

A Feira de Cultura Indígena é idealizada e realizada pelo Programa Índios na Cidade, da ONG Opção Brasil e, atualmente, pela RENIU (Rede Nacional de Articulação dos Indígenas em Contextos Urbanos e Migrantes) e pelo Instituto Social Cultural Brasil, por meio do Coletivo Índios na Cidade.

“Essa expansão provoca o diálogo sobre a cultura indígena na cidade, a vivência, porque essa temática ainda é distante das pessoas. As pessoas não consomem cultura indígena. E consumir não é só comprar um produto, mas assistir a um filme sobre a questão indígena, provar da culinária tradicional, por exemplo”, comenta o coordenador do programa Índios na Cidade, Marcos Júlio Aguiar.

A primeira edição da Feira de Cultura Indígena aconteceu em 2014, em São Caetano, sede do trabalho com os povos originais que vivem no contexto urbano. O objetivo é tirar da invisibilidade a realidade do migrante fora das aldeias, além de colocar em discussão a cultura indígena na cidade.

Outras informações podem ser obtidas por e-mail: reniu.indcid@gmail.com ou whatsapp: (11) 9 97439-1011.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (16) - Estação Cultura - Rua Serafim Constantino, s/n (piso superior do terminal rodoviário) Centro

18h às 22h - venda de produtos e de alimentos típicos da culinária indígena

19h às 21h - Diálogos e vivências. Entre os temas abordados, a Declaração Universal dos Direitos Indígenas da ONU, a lei 11.645/2008 (que torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio) e o Dia Internacional das Mulheres Indígenas (celebrado em 5 de setembro)

Professores poderão se inscrever por intermédio do Cecape - Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação “Dra. Zilda Arns” para certificação

Sábado (17) - Espaço Verde Chico Mendes - Av. Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica

9h às 18h - exposição e venda de produtos (culinária, literatura, ervas medicinais, artesanato, entre outros)

10h - Ritual de canto e dança de abertura

11h - Roda de conversa sobre dialetos indígenas (no quiosque, com Luciana, Kaji, Oneiro)

13h30h - Canto e dança

14h - Literatura indígena (com Auritha)

15h - Mulheres indígenas do Grande ABC e Marco Temporal (Valdemir, Sílvia, Nívia)

17h30 - Canto e dança de encerramento do dia

Domingo (18)

9h às 18h - exposição e venda de produtos (culinária, literatura, ervas medicinais, artesanato, entre outros)

10h - Ritual de canto e dança de abertura

11h - Roda de conversa sobre pinturas indígenas (com Kaji e Luciana)

13h30h - Canto e dança

14h - Diálogos sobre os 15 anos da Declaração Universal dos Direitos Indígenas da ONU (Marcos, Ava, Nívia)

15h - Fábulas Indígenas, com Tricotando Palavras: de maneira lúdica e divertida serão apresentadas histórias envolvendo bichos da floresta tratando de temas como respeito, coragem, ensinamentos e valores indígenas

16h30 - Ervas e medicina tradicional indígena (com Sassá)

17h30 - Canto e dança de encerramento