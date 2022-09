Festival do Morango, Churros & Chocolate desembarca no Parque Celso Daniel

Da Redação



16/09/2022 | 09:47



O Festival do Morango, Churros & Chocolate está de volta a Santo André neste fim de semana. Depois de um tour por quatro parques da cidade, o evento – atendendo aos pedidos dos munícipes, segundo a organização - chega ao Parque Celso Daniel, que receberá a variedade gastronômica e as atrações musicais neste sábado (17) e domingo (18).

O Parque Celso Daniel será palco para a instalação de barracas e food trucks que servirão, além de alimentos baseados no nome do evento, outros tantos, como hambúrgueres, salgados, lanches, pastéis e muito mais, além de grande variedade de cervejas artesanais (cerca de 50 rótulos). Animais de estimação podem ser levados ao local, o evento ainda contará com espaço kids, além dos habituais brinquedos já instalados no equipamento de lazer.

O festival contará com atrações musicais, no sábado (17), a Banda Sapato Velho leva aos presentes os sucessos do consagrado grupo Roupa Nova, a partir das 13h. Já às 16h, a Rockfuzz assume o comando do som. Por fim, às 18h30, a banda Hemisferio presta um tributo aos britânicos do Tears For Fears, com muito rock e new wave.

No domingo, às 13h, o grupo The Lords se apresenta aos presentes. A partir das 16h, a Banda +1 Dose faz um tributo ao Barão Vermelho e ao cantor Frejat. O encerramento, às 18h30, fica por conta do grupo Let’s Bowie, com um cover do cantor e compositor britânico David Bowie, o ''''camaleão do rock''''.

A entrada é gratuita, mas é sugerido o ingresso solidário: 1 litro de leite, que será repassado ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade de Santo André. As doações chegarão a 119 entidades cadastradas, que repassam os itens semanalmente a 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Assim como nas vezes anteriores, em ambos os dias o festival será das 10h às 21h.