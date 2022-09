Justin Bieber cancela todo o fim da Justice Tour e produtora se pronuncia sobre reembolso

15/09/2022 | 13:11



Pelo bem de sua saúde mental e física, Justin Bieber optou por cancelar de vez toda a sua turnê mundial, a Justice Tour. As suspensões já haviam começado desde que o cantor foi diagnosticado com a doença de Lyme em junho de 2022.

Justin, que chegou a se apresentar no Rock in Rio após gerar dúvidas se apareceria, já havia suspendido os shows da América Latina. São Paulo iria receber o canadense na última quarta-feira, dia 14, e nesta quinta-feira, dia 15, no Allianz Parque. E os fãs agora já podem respirar um pouco mais tranquilos, pois receberão o dinheiro de volta.

A produtora Tickets For Fun divulgou na manhã desta quinta-feira, dia 15, que os reembolsos serão feitos para os titulares das compras. Os meios de compras podem variar como o pedido deve ser feito. Em caso de compras pela internet, é necessário que o dono da conta solicite o reembolso que será creditado na próxima fatura do cartão de crédito. Já quem comprou pelas bilheterias oficiais precisam preencher um formulário para que possam receber o dinheiro na conta bancária com um prazo de até 30 dias.

Após as contas oficiais da turnê e a própria conta do Justin ter arquivado o anúncio de suspensão das apresentações na América Latina, eles atualizaram o comunicado adicionando também os shows na África, Israel e Índia.