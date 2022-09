Após Cara Delevingne ser flagrada em momento delicado, Margot Robbie é vista aos prantos após deixar a casa da atriz

15/09/2022 | 12:11



Depois de Cara Delevingne causar preocupação nos fãs e nos familiares com suas recentes aparições públicas, mas um fato fez acender uma luz de atenção na situação da atriz. Margot Robbie foi fotografada abalada na cidade de West Hollywood, na Califórnia, Estados Unidos, após deixar a casa da amiga.

As imagens mostram a protagonista do live action Barbie se preparando para ir ao Aeroporto Internacional de Los Angeles e com uma expressão aflita e chorosa, parecendo enxugar as lágrimas do rosto. A irmã da atriz, Poppy Delevingne, também esteve na residência de Cara e foi vista abalada.

Cara foi vista recentemente descalça e com aparência desgrenhada em um aeroporto, aparentando estar bêbada ou sob efeito de drogas.