Após muitos rumores, Bruna Marquezine fala abertamente sobre sua relação com Xolo Maridueña

14/09/2022 | 16:11



Finalmente abriu o jogo! Bruna Marquezine falou pela primeira vez sobre sua relação com o ator Xolo Maridueña, seu par romântico no filme Besouro Azul.

Após diversos rumores, passeios juntos e muitos fãs shippando, Marquezine contou que eles são apenas bons amigos e que logo ele estará no Brasil novamente:

- Daqui a pouco ele está aí no Brasil de novo! Ele ama pão de queijo, açaí... A comida preferida dele é frango. E aí eu pedi para a minha mãe fazer para ele frango com quiabo e angu. Ele amou! E comeu tanto...! Ele, sem dúvida, é um dos meus melhores amigos hoje, disse.

Na última terça-feira, dia 13, Xolo postou o vídeo que a Netflix fez com Bruna Marquezine para divulgar a quinta temporada de Cobra Kai, série que ele é um dos protagonistas, e brincou com o momento, levando os fãs novamente à loucura.

Durante sua participação no podcast, a atriz também relembrou do famoso surubão de noronha, assunto que surgiu em 2019 nos bastidores da TV Globo:

- Tive essa fase em que achei que era assexual. Lembro que a Manu Gavassi um dia falou que sexo é superestimado. Não é isso tudo. E eu entrei nessa onda que eu nem curtia muito transar. Via amigas até me cobrando falando se eu fosse você estaria dando para metade do Rio de Janeiro e eu não queria. Foi um processo de me sentir inteira e me sentir bonita, atraente, e depois me interessar por alguém e querer me relacionar. Estar mais à vontade comigo e na cama, do que eu gosto e quero, e aí ficou mais divertido.