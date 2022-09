Clóvis Volpi, prefeito de Ribeirão Pires, é cassado pelo TSE

Artur Rodrigues

o Diário do Grande ABC



13/09/2022 | 20:31



O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou o recurso do prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), contra a cassação de seu mandato. A votação foi feita na noite desta terça-feira, 13, e o recurso foi reprovado de forma unânime. Com a derrota, Volpi deixa a Prefeitura imediatamente junto de seu vice, Amigão D´Orto (PL), e quem assume o cargo é o presidente da Câmara, Guto Volpi (PL), filho de Clóvis, até o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) agendar novas eleições.

O processo tramitava no TSE desde outubro do ano passado, quando o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) aprovou a cassação do prefeito eleito em 2020. O argumento foi o de que Volpi teve rejeitadas as contas de 2012, último ano de seu segundo mandato à frente da Prefeitura. Assim, estaria inelegível com base na Lei da Ficha Limpa e não poderia concorrer em 2020.

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) reprovou as contas de 2012 de Volpi pelo aumento do deficit orçamentário da administração à ocasião - de R$ 29,1 milhões, deságio de 11,95% da previsão original - e pelo acréscimo de despesa com pessoal seis meses antes do término do mandato.