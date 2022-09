Como funcionam os jogos online de cassino no Brasil

Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



13/09/2022 | 14:55



Os jogos de azar já fazem parte da cultura brasileira há muito tempo. Apesar de serem proibidas por lei, as apostas seguem acontecendo de formas legais – como em loterias – ou não – por meio de jogos do bicho ou máquinas caça-níqueis. Agora, as opções online de cassino estão tomando conta do mercado, retomando a possibilidade dos brasileiros de jogar.

Jogos de azar no Brasil

Os jogos estão presentes no país desde 1920. Durante o governo de Epitácio Pessoa, o presidente permitiu a construção de casas de apostas em locais turísticos. Um pouco mais para frente, em 1930, Getúlio Vargas encerra um período de proibição de cassinos, que retomam a atividade no Brasil.

Entretanto, os cassinos não duraram muito tempo no país, sendo fechados em 1946 pelo ex-presidente Eurico Gaspar Dutra. Em 1993, há uma nova tentativa de trazer jogos de azar para o território com a Lei Zico, que legaliza os bingos – com intuito de recolher impostos. Contudo, por problemas com corrupção, as casas de jogos foram encerradas em 2004, durante o governo Lula.

Apesar dessas modalidades serem proibidas no país, a loteria e as apostas em corridas de cavalos continuam sendo legais. As modalidades mais conhecidas, Mega-Sena e a Loteca, são administradas pela Caixa Econômica Federal, desde 1962.

Mercado de apostas online: cassino

Com a restrição de muitos jogos de azar, o mercado de apostas online tem prosperado bastante. Segundo a empresa indiana de pesquisas, Polaris Market Research Analysis, o crescimento desse setor foi de 26% de 2020 para 2021. A previsão é de que esse aumento continue nos próximos oito anos, com expectativa de alcançar até US$ 205,6 bilhões em 2030.

Esses dados são mundiais, mas o mercado segue o mesmo caminho no Brasil. De acordo com a Keyword Planner, ferramenta de buscas do Google, o público brasileiro realiza mais de 35.700 pesquisas sobre o tema de apostas mensalmente.

Em relação à legalização, as apostas online estão em uma espécie de limbo. Muitos ainda tomam como princípio o Decreto de Leiº 9.215 de 1946 que proíbe os jogos de azar no país. Contudo, essa lei não leva em consideração o online, cassino ou outras casas de apostas na web.

Por isso, mais recentemente, o ex-presidente Michel Temer reviu essa situação e aprovou a Lei 13.756/2018. Essa ordem permite a realização de apostas de quota fixa, jogos em que já estão predefinidas as condições de vitórias e o fator de multiplicação que determinará a bonificação. É neste caso que entram as apostas esportivas, única modalidade legalizada no Brasil.

Um dos sites que oferece estes serviço é o 20bet. A plataforma online, de cassino e apostas esportivas, tem diversas modalidades para os usuários que desejam explorar mais os jogos de azar. Os jogadores podem começar pelas apostas no cassino normal e, depois, passar para as partidas ao vivo. É possível jogar pelo computador ou pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.