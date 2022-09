Unimed cresce 15,3% no Grande ABC

Beatriz Mirelle

09/09/2022



A Unimed Nacional registrou crescimento de 15,3% em beneficiários nos últimos 12 meses no Grande ABC. O índice na capital foi de 9,2% no último ano. A rede ocupou a 3ª posição entre as operadoras de saúde que mais crescem na cidade de São Paulo e traça planos para expandir a atuação no Estado.

Dentre os objetivos, a cooperativa planeja atrair 250 mil novos beneficiários até o final deste ano e aumentar o faturamento em R$ 10,6 bilhões. Ao todo, já são mais de 2 milhões associados.

O diretor executivo comercial da Unimed Nacional, Jorge Oliveira, destaca que a rede estabeleceu novas diretrizes focadas na aproximação com corretores. "Entendemos que eles têm a opinião do associado sobre o que está bom e o que precisa ser melhorado e também nos mostra sua visão sobre o que é valor na jornada do cliente. Esse contato mais próximo dos corretores nos deu ferramentas para fortalecer nossa atuação no Grande ABC. Isso nos permite trabalhar as necessidades locais".

A rede promoveu no último ano o Programa CNU Melhor Amanhã, com impacto positivo de R$ 515 milhões,gerando aumento da receita, redução de custos e de despesas. Em 2022, os focos se dividiram na melhora de desempenho em vertentes como gestão, operação de planos de saúde e parcerias estratégicas.