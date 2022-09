Ricky Martin processa sobrinho após perseguição e acusações de abuso

08/09/2022 | 17:17



O cantor Ricky Martin está processando Dennis Yadiel Sanchez, sobrinho dele de 21 anos, após o jovem ter retirado acusações de abuso contra o artista.

Segundo documentos obtidos pelo site TMZ, o cantor pede que Dennis pague uma indenização de US$ 20 milhões - cerca de R$ 105 milhões conforme a cotação atual. Ricky chamou o sobrinho de "uma pessoa desajustada" e disse que o jovem está tentando "assassinar" a sua reputação.

Dennis havia alegado que o cantor teria mantido um relacionamento de 7 meses com ele e que, após o término, teria sido agredido e perseguido por Martin. À época, a defesa do artista disse que as acusações eram "nojentas" e afirmou que o jovem sofre de transtornos mentais.

Em julho, o sobrinho retirou as acusações e o caso foi arquivado. Conforme o TMZ, porém, Ricky continuou sendo perseguido por Dennis. O cantor alega ter recebido uma onda de mensagens do jovem, que dizia querer "assassinar a reputação e integridade" dele, por quatro meses.

Martin ainda acusou o sobrinho de ter compartilhado o número do celular do artista no Instagram e de ter criado um perfil na rede para um dos filhos dele, o que o teria deixado desconfortável.

Além disso, Ricky diz ter perdido milhões de dólares em trabalhos pelas acusações e afirmou que a indenização seria feita para compensá-lo.