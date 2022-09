Swiatek vai à semifinal no US Open e pega Sabalenka, a quem bateu 3 vezes no ano

07/09/2022 | 22:37



A polonesa Iga Swiatek e a bielo-russa Aryna Sabalenka vão disputar nesta quinta-feira uma semifinal do US Open, último torneio de Grand Slam do ano. As duas tenistas se enfrentaram três vezes no ano e a jogadora da Polônia saiu sempre vencedora.

Primeira do ranking mundial, Swiatek garantiu a quarta final em Grand Slam, ao derrotar a norte-americana Jessica Pegula, oitava do mundo, por 6/3 e 7/6 (7/4) em 1h51 de partida. Aos 21 anos, a tenista alcançou a 55ª vitória na temporada.

Pegula começou bem a partida e liderou até o placar de 3/2, mas depois cometeu vários erros e pareceu perder a concentração. Com isso, Swiatek aproveitou para fechar a primeira parcial em 6/3.

No segundo set, as jogadoras tiveram grande dificuldade para confirmar seus serviços e com isso a disputa foi para o tie-break, com Swiatek mais equilibrada para fechar a partida.

OUTRO DUELO

Sabalenka garantiu presença pela segunda vez consecutiva na semifinal do US Open, ao eliminar a checa Karolina Pliskova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4), após 1h24.

Em busca de sua primeira final em Grand Slam, Sabalenka, de 24 anos, imprimiu ritmo muito forte no início da partida e chegou a abrir 4/0 no placar, antes de fechar o primeiro set em 6/1.

Pliskova voltou muito melhor para o segundo set, com bom saque e poucos erros não forçados. Com isso, a disputa ficou bastante equilibrada e precisou ir para o tie-break. Mais regular, Sabalenka fechou a partida.

A outra semifinal, também prevista para esta quinta-feira, será disputada entre a francesa Caroline Garcia e a tunisiana Ons Jabeur.