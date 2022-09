SP celebra bicentenário com uma ampla programação cultural

07/09/2022 | 08:16



Vários eventos vão celebrar hoje e durante todo o mês o bicentenário da Independência. Entre as principais atrações está a reabertura do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP), mais conhecido como Museu do Ipiranga, cujos ingressos para a primeira semana estão esgotados, e a encenação da passagem de d. Pedro I pela capital paulista.

Os festejos começam nesta quarta-feira, 7, às 9 horas, na Avenida D. Pedro I, com o desfile cívico-militar no entorno do parque. Mais tarde, às 15 horas, ocorre no entorno do museu o espetáculo gratuito Vozes da Independência: história do Grito do Ipiranga. Haverá coro, música e encenação, com Caco Ciocler no papel de d. Pedro I e referências a outras figuras históricas brasileiras, como Chico Mendes, Machado de Assis, Maria da Penha, Zumbi, Sepé Tiaraju e Anita Garibaldi.

No início da noite, está prevista a projeção mapeada na fachada do museu, acompanhada por trilha sonora do músico André Abujamra, a partir das 21 horas. No mesmo horário ocorre 200 drones, um espetáculo com um balé de drones, que criará imagens de ícones brasileiros.

Para quem quiser visitar o museu, vale avisar que os ingressos estão esgotados até o dia 11. Novas entradas serão ofertadas em breve em bileto.sympla.com.br/event/76521/d/158327.

Para os próximos dias, haverá ainda no entorno apresentações da SP Companhia de Dança, da Orquestra Jovem, da SP Big Band, da Orquestra Jazz Sinfônica, da Banda Sinfônica da Polícia Militar e da Orquestra Funmilayo, entre outras, além das visitas disponíveis a locais como a cripta imperial.

Centro

Mas as atividades ainda se estendem à região central paulistana. Hoje, às 11 horas, no Solar da Marquesa de Santos (Rua Roberto Simonsen, 136, Sé), haverá o Sarau da Marquesa, com a atriz Beth Araújo no papel de Domitila, com a apresentação de músicas do século 19 executadas ao vivo, declamação de poemas, leitura de textos e cartas amorosas escritas por d. Pedro I.

Já o espetáculo Leopoldina, Independência e Morte recria três momentos da vida da arquiduquesa austríaca que viveu no Brasil no século 19. Será às 17 horas no CCBB São Paulo (Rua Álvares Penteado, 112, Sé), com ingressos a R$ 30, no local e no bb.com.br/cultura. Mais exibições ocorrem aos sábados e domingos.

Por fim, vale ainda visitar a exposição Te Deum Laudamus - A Primeira Missa do 1.º Reinado, de 8 de setembro a 15 de outubro, das 9h às 17h, no Museu de Arte Sacra (Avenida Tiradentes, 676), com ingresso a R$ 6.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.