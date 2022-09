Britney Spears posta áudio rebatendo declarações de seu filho mais novo: Você ama olhar para mim e ver que há algo errado

06/09/2022 | 10:10



Don't you know that you're toxic? Parece que Britney Spears está querendo ficar bem longe de toda sua família que a manteve sob a tutela de seu pai, Jamie Spears por 13 anos. Em recente entrevista, o filho caçula da cantora, Jayden, declarou que apoiava a tutela e chegou a dizer que acreditava que sua mãe precisava dessa ajuda. Mas parece que a loira não gostou nadinha de ver os próprios filhos contra si e alegando que ela não era capaz de tomar suas próprias decisões sozinhas.

Segundo informações publicadas pelo Daily Mail, a artista de 40 anos de idade publicou um áudio em seu Instagram na última segunda-feira, dia 5, mas logo apagou o registro. Na gravação, Britney começou se dirigindo diretamente aos filhos:

- Você é como a minha outra família. Você secretamente amava olhar para mim e ver que havia algo de errado comigo. Vocês querem que eu melhore para continuar te dando 40 mil dólares por mês?

A cantora ainda revelou que deixou de acreditar em Deus depois de tudo que precisou enfrentar ao longo dos 13 anos sob a tutela de seu pai. Britney também declarou que Jamie, de 70 anos de idade, deveria ficar na cadeia até o fim de sua vida. Eita!

- Honestamente, meu pai deve ficar na cadeia pelo resto de sua vida. Mas eu disse, Deus não deveria permitir que esse tipo de coisa acontecesse comigo se Deus existisse mesmo. Eu não acredito mais em Deus por causa da forma como os meus filhos e família tem me tratado. Não há mais nada que eu acredite. Eu sou ateia pessoal.

Lembrando da religião, Britney voltou a fica brava com o filho após o adolescente ter declaro que estava rezando para que ela melhore.

- Então, Jayden, como você mina o meu comportamento como toda a minha família tem feito dizendo: Eu espero que ela melhore e Eu irei orar por ela... Orar pelo o que? Que eu continue trabalhando para pagar as taxas legais da mamãe e a minha casa? Você quer que eu melhore para continuar dando dinheiro ao seu pai todo mês? Ou a razão por trás de vocês terem decidido agirem como idiotas é que tudo isso acabará em dois anos e vocês não receberão nada?

A cantora também decidiu expor em que pé está o relacionamento com seus filhos e lamentou não poder passar mais tempo na companhia de Jayden e Sean.

- Eu sentei naquela cozinha e olhei para vocês diretamente nos olhos, lindos garotos, e eu disse: Como eu posso não ver mais vocês ou vê-los mais? Eu espero poder ver vocês toda semana. E você me disse: Mamãe, isso irá mudar. E você e seu irmão me deixaram naquela casa duas horas antes do previsto. Preston [Sean] ia dormir e você ficava tocando piano o tempo todo. E se eu não desse um monte de presentes e não tivesse comidas incríveis prontas e agisse como a p***a de uma santa, nunca era o suficiente.

A cantora de Womanizer no final do áudio se irritou com o comportamento de sua família e de como era tratada apenas como uma máquina para fazer dinheiro.

- Eu não precisava da família escondendo merdas nas casas e sussurrando merdas pelas minhas costas, eu me sentia culpada por todas as p***as que eu paguei nas duas casas. Eu precisava de amor e apoio incondicional. Me deixa triste que nenhum de vocês me valorizou como uma pessoa. Você testemunhou a mim e como a minha família tem sido comigo, e é tudo que você sabe. Como eu disse, eu sinto como se vocês secretamente gostassem de dizer que há algo errado comigo.

Eita, será que essa briga ainda vai longe? Apesar das declarações de Jayden, ainda segundo o Daily Mail, os filhos de Britney teriam o desejo de se reencontrarem com a mãe, porém o pai dos garotos teria desmentido a informação e dito que os adolescentes preferem se manter longe da confusão.