Larissa Manoela nega rivalidade com Jade Picon e atrizes passam a se seguir nas redes sociais

06/09/2022 | 09:10



Ué? Cadê a polêmica que estava aqui? Como você vem acompanhando, o Extra divulgou a informação de que Larissa Manoela se recusou a tirar uma foto com Jade Picon em um camarote no Rock in Rio. A polêmica rapidamente se espalhou pela web, e a atriz de Além da Ilusão se explicou sobre o ocorrido.

Em entrevista para o TV Fama, Larissa contou que não teve a intenção de ignorar a influenciadora e que nem sabia que era com ela que iria a tirar foto.

- Aqui, a gente tem tanta informação. Entrevista pra cá, foto para lá, música tocando, fãs que querem a nossa atenção. E eu não sabia que era com ela, acabou que vazou. As pessoas começaram a falar que eu tinha ignorado, que eu não tinha falado com ela. E acabou que ontem mesmo a gente voltou juntas na van e hoje a gente acordou com isso. E acho importante a gente mostrar que rivalidade feminina com a gente não funciona.

E tem mais! Após a repercussão na web, segundo o Extra, as atrizes passaram a se seguir nas redes sociais. Um detalhe curioso é que Jade e Larissa dividem um ex, João Guilherme.