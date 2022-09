Escritora de Santo André lança primeiro livro aos 80 anos

Lorena S. Ávila



05/09/2022 | 11:53



Nunca é tarde para realizar um sonho e Anamaria Angelica Eterovic, ex-professora e moradora de Santo André, acredita que publicou o seu primeiro livro no momento certo. Na última sexta-feira (3), quando completou 80 anos de idade, Anamaria realizou o lançamento de sua obra na tradicional livraria andreense, Alpharrabio. Heroína dos meus Sonhos: Uma Odisseia no Claustro, traz uma coletânea de poemas e contos escritos durante a pandemia, muitos deles publicados no facebook da dona Anamaria.

"Esse livro saiu dos meus devaneios, pensamentos e alucinações, escrevi muito durante a pandemia para afastar a solidão", conta Anamaria, que gosta do ofício desde os 13 anos, mas que não conseguiu seguir na profissão por conta das adversidades que enfrentou durante a vida. Formada pela Unisantos (Universidade Católica de Santos), foi só aos 40 anos que ela realizou o sonho de ir para faculdade, onde cursou Letras.

Foram seu filho, André Eterovic, e sua nora, Gisele Ducati, os responsáveis por organizar a obra em ordem cronológica. "Observei que os textos dela tinham uma qualidade literária interessante e então decidimos realizar esse grande sonho", comenta André, que seguiu os passos da mãe e leciona biologia na UFABC (Universidade Federal do ABC).

Antes de se mudar para Santo André, Anamaria construiu parte da sua jornada no litoral paulista e na Capital. Ainda assim, confessa que jamais trocaria a região por qualquer outro lugar. "Parece que eu nasci aqui, porque se cria um elo com todas as pessoas com quem converso, que, por sua vez, estão conectadas a outras pessoas e essa é uma das coisas que acho mais linda na cidade."

Tanto gosta de seu atual lar, que muitos dos seus textos fazem referências ao Grande ABC, como o "Ai, que saudades!", onde o eu-lírico de Anamaria exprime o desejo de voltar a passear pela Oliveira Lima, famoso calçadão de Santo André, no Centro, e jantar em São Bernardo com sua família, numa época em que a pandemia deixou todos enclausurados. Em outro poema, ela também cita os passarinhos da rua Haddock Lobo, do bairro Vila Bastos, onde vive.

Não só isso, Anamaria faz diversas reflexões sobre política, passeia pelos caminhos de sua própria memória, menciona os filhos e os netos, os tempos de juventude e de velhice, e como ela mesma gosta dizer, "escreve tudo o que vem na cabeça." Não à-toa, o evento estava repleto de amigos e vizinhos que foram prestigiar esse momento tão importante na vida dela, dentre eles, Marlene Serra Lopes, tia do prefeito Paulo Serra (PSDB) e a fisioterapeuta Gaisler Lunardelli Pucci. "Ela é dona de uma criatividade e de uma sensibilidade fantástica. É uma pessoa que tem uma vivência maravilhosa", comentou a amiga.

Anamaria garante que esse é apenas o começo de sua vida como autora. Sem perder tempo, ela já prevê novas obras em breve, a próxima vai homenagear o cachorro da família.