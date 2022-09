Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 04/09/2022

Coluna Social



União de vários núcleos para fortalecer campanha

É disso que se trata a campanha do McDia Feliz. Muito mais do que arrecadar valores com a venda dos tíquetes, o que se nota é que várias pessoas se unem para esta atividade.

No lançamento em Diadema, que deu o pontapé na iniciativa, um misto de voluntários. Dentre eles, palhaços, super-heróis, motociclistas, rotarianos, influencers e cachorros deram as mãos e as patas para somar a esta causa, que já se tornou tradicional e que em nossa região auxilia a andreense Casa Ronald McDonald.

Durante todo o sábado, unidades da loja de marca de hambúrgueres estiveram lotadas para sentir o gostinho de fazer o bem.

Celebração

OAB Santo André realizou jantar com muita agitação e reencontros no bufê Alfarre. Sob comando do presidente, Leonardo Pereira, advogados deram tom de descontração para a atividade que celebrou a profissão.

Dupla

A OAB de Mauá juntamente com a de Ribeirão Pires também tiveram jantar em comemoração ao mês dos advogados. A atividade foi realizada no bufê Sem Igual Eventos, em Ribeirão Pires, que tem uma decoração muito agradável e aqueceu a noite gelada pela cidade. Toda diretoria dos dois municípios fez questão de marcar presença e aproveitar a organização que contou com saborosa gastronomia e balada com DJ.

Assinado

Já a OAB São Caetano optou pelo tom despojado de um bom almoço ao ar livre, em clube tradicional de São Caetano, no sábado. Com direito a sol e churrasco, os integrantes, sob comando do presidente João Paulo Borges, celebraram também uma conquista. Trata-se do ato solene de assinatura do projeto de lei de doação do terreno para nova sede da Ordem da cidade. A construção será realizada com recurso próprio da entidade.

Colorido

Mês de setembro chega trazendo muita conscientização. A primeira com a cor amarela em alusão para as questões sobre suicídio. Também a verde, que envolve dois pontos: incentivar a doação de órgãos e também alertar para inclusão de pessoas com deficiência. São três fatos que chamam a atenção e exigem que tenhamos olhar relevante para as temáticas. Façamos a diferença na sociedade organizando ações em prol destas questões.

Dançante

A animada Casa de Portugal do Grande ABC, entidade que completou 37 anos em março, prepara-se para almoço com porco no rolete, no próximo domingo. A música ficará sob o comando de Francisco Fernandes e doces portugueses estão garantidos para os participantes da festa, que tem como presidente Paulo Freitas.

Reconhecimento

“Eu me senti lisonjeada e agradecida pela homenagem. Atuo no direito empresarial e é uma luta árdua. As empresas no Brasil são alvo de injustiças, ilegalidades e obstáculos o tempo todo”, comenta Scheylla Furtado Garcia, advogada que recebeu láurea na quinta-feira, na Câmara de Vereadores de São Caetano.

Viva Melhor

Grupo Viva Melhor vibrou com salão lotado na retomada do tradicional chá com bingo da entidade. A tarde foi contemplada com diversos prêmios, sorrisos e solidariedade.

Das quadras para a vida

A partir de um grupo em um aplicativo de celular intitulado Amigos Eternos do Vôlei para um grande reencontro em clube andreense. A confraternização reuniu aficionados, familiares e profissionais de todos os tempos e que, desde 1970, estão no cenário do esporte.