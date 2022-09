Luisa Mell critica Juliette por mostrar cachorros de raça: Nem me venham com papo que ganhou

04/09/2022 | 13:10



No último sábado, dia 3, Juliette compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que faz uma surpresa. A cantora adotou dois cachorrinhos da raça lulu da pomerânia e queria apresentá-los para a mãe. Após essa postagem , Freire pediu para que seus seguidores a ajudassem a escolher os nomes e publicou uma nova imagem explicando que ganhou os dois.

Depois desta publicação, Luisa Mell se posicionou, por meio de seus Stories, sobre a questão. A ativista falou que Juliette poderia ter dado um exemplo melhor e adotar animais sem raça definida, os conhecidos vira-latas:

Juliette sempre tão consciente, poderia dar o exemplo na causa animal também. Nem me venham com papo que ganhou? porque cachorro não se ganha. Porque se for assim, estou dando pra ela também três vira latinhas lindos.

Além de Mell, nos comentários da publicação de Juliette, outras pessoas também se incomodaram com o fato da campeã do BBB ter falado que ganhou os animais, pois os defensores da causa animal pregam que não se pode tratá-los dessa forma, já que não são objetos.