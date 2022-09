Decisão na última rodada da Copa Paulista

Pedro Lopes

Especial para o Diário



03/09/2022 | 11:53



Hoje acontece a 10ª e última rodada da fase de grupos da Copa Paulista. Até o momento, apenas os Grupos 1 e 2 contam com equipes classificadas para a próxima fase da competição. No Grupo 3, onde se encontram todas as equipes do ABC, duas vagas diretas ainda não estão definidas.

Os representantes da região são Água Santa, EC São Bernardo e São Caetano. Destes, apenas o Cachorrão já está eliminado da competição, e amarga a lanterna do grupo. O Azulão se encontra na liderança com 14 pontos somados, já o Netuno ocupa a terceira posição do grupo, com 12 pontos.

Todos os jogos da última rodada acontecerão às 15h, lembrando que na Copa Paulista, classificam-se para a próxima fase os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados na classificação geral. Caso a primeira fase da competição já tivesse encerrado, o São Caetano se classificaria em primeiro lugar, e Água Santa como um dos melhores terceiros colocados.

SÃO CAETANO

O Azulão tem o confronto mais difícil, pois joga fora de casa contra a vice-líder Portuguesa, e necessita da vitória para se recuperar da derrota inesperada sofrida para o Água Santa na 9ª rodada.

Para esse confronto, o Azulão conta com uma volta importante, a de João Gabriel, artilheiro do time na competição e vice-artilheiro no geral, com 5 gols. O jogador volta de suspensão e fica à disposição do técnico Axel para a partida no Canindé.

Acostumados com decisões, o meia projetou o duelo de amanhã contra a Portuguesa.

“A Portuguesa tem um time muito qualificado, com grandes jogadores e profissionais capacitados em sua comissão técnica, porém nós também estamos prontos para esta decisão e com absoluta certeza quem for ao Canindé verá um grande jogo de futebol. Temos que ter paciência para buscarmos a vitória desde o primeiro minuto de jogo”, disse.

ÁGUA SANTA

Se o duelo pela liderança e classificação direta já é difícil, a equipe do Água Santa joga a verdadeira ‘partida de seis pontos’. O Netuno recebe o Juventus em casa, e o pensamento que rodeia Diadema é apenas um: vitória a todo custo. Uma eventual derrota tira do Água Santa a possibilidade de se classificar como um dos melhores terceiros colocados, pois esse posto será tomado pela equipe do Moleque Travesso.

Murilo Rangel, que estreou na última rodada contra o São Caetano, comenta sobre o gol já marcado contra o Azulão.

“Estrear com gol e a vitória foi algo muito especial, particularmente pra mim, são coisas que só o futebol é capaz de nos proporcionar. Fiquei muito feliz e espero que seja o primeiro de muitos momentos vestindo a camisa do Água Santa.

Ele também disse o que espera do jogo decisivo. Para ele, “o jogo de hoje se tornou uma grande decisão para as pretensões do clube. O Juventus é uma equipe muito veloz e qualificada, mas dentro da nossa casa temos que impor o nosso ritmo para buscar a vitória e, consequentemente, conseguir a vaga nas quartas de final da competição”.

O Netuno tem a possibilidade de uma eventual classificação direta a partir de combinações de resultados. Caso a Portuguesa perca e o Água Santa vença, o time do Grande ABC chegaria aos 15 pontos, ultrapassando os 14 da Lusa. O mesmo cenário se repete em uma eventual derrota do São Caetano. Em caso de empate dos líderes e vitória do Netuno, a Portuguesa é novamente ultrapassada e cairá para a terceira posição.

EC SÃO BERNARDO

Por fim, o EC São Bernardo enfrenta o Oeste, fora de casa. O Cachorrão surpreendeu a todos ao vencer a Lusa por 3 a 1 na última rodada, mesmo após a demissão do técnico Júnior Martins. A equipe do Grande ABC já se encontra eliminada, e apenas cumprirá tabela na última rodada. Além disso, o auxiliar técnico fixo do clube, Michael, comandará novamente o EC São Bernardo na beira do campo.

O vencedor da Copa Paulista terá o direito de escolher entre participar da Série D do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil de 2023, o vice fica com a competição que sobrar.