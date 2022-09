Julinho Fuzari apresenta projetos sobre a Tarcísio de Freitas

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



03/09/2022 | 09:30



O vereador de São Bernardo Julinho Fuzari (PSC), candidato a deputado estadual, apresentou seu projeto sobre tratamento de autismo ao ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é candidato a governador. Eles se encontraram na sede do Diário na última quinta-feira (1º), quando Tarcísio concedeu entrevista exclusiva ao jornal. O projeto de Julinho consiste em garantir uma rede pública de tratamento ao autismo no Estado.

“Quem tem dinheiro e condições, consegue ter um tratamento adequado e de qualidade, com múltiplas terapias. O SUS, infelizmente, ainda não garante isso. Por isso a ideia é ter vários centros espalhados pelas cidades de São Paulo, assim como nós temos as AMAs (Assistência Médica Ambulatorial), os hospitais de mulher e outros equipamentos públicos”, afirmou Fuzari.

O parlamentar teve quatro projetos de lei sobre o tema aprovados na Câmara de São Bernardo: a criação do dia municipal de conscientização do autismo, o atendimento preferencial para alguém acompanhado de uma pessoa com autismo, a inclusão do símbolo na lista do assento preferencial do transporte público e a adesão do cordão de girassol, para identificar pessoas com algum tipo de deficiência oculta, como o autismo.

“Dentro do município é pouco. Quero levar esses projetos para todo o Estado. O objetivo é o diagnóstico precoce. Se iniciarmos o tratamento nos primeiros anos de vida, é possível que a criança saia do nível três, que é o mais severo, e vá para os níveis dois e um, moderado e leve, respectivamente”, disse o parlamentar do PSC.

No encontro, Tarcísio demonstrou interesse na proposta e parabenizou o vereadir de São Bernardo. O ex-ministro se comprometeu a levar os projetos adiante caso seja eleito governador. “Vamos levar a sério a pauta sobre o autismo. A gente percebe que falta política pública no estado de São Paulo e a gente sabe da importância do diagnóstico precoce para que a criança possa ter independência quando crescer”, declarou Tarcísio.

CAMPANHA

Em seu terceiro mandato como vereador, Julinho Fuzari tenta novamente conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Na eleição de 2018, ele obteve 30.325 votos.

Sua campanha será oficialmente lançada na próxima quarta-feira (7), feriado do bicentenário da Independência do Brasil. O comitê fica está á localizado na Avenida Faria Lima, Centro, ao lado da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato.