O que fazer em Charleston, uma das 15 melhores cidades dos EUA para viajar

Redação

Do Rota de Férias



01/09/2022 | 14:55



Um destino pitoresco da Carolina do Sul foi eleito a melhor cidade dos EUA para viajar, de acordo com os leitores da conceituada publicação Travel + Leisure. E quem procura o que fazer em Charleston não demora a entender essa escolha.

De acordo com o ranking World Best Awards 2022, que analisa serviços como atrações turísticas, hotéis e operadoras de turismo disponíveis em todo o país, a singela cidade ficou à frente em diversos aspectos na comparação com destinos turísticos bem mais famosos, como New Orleans, Nova York. Chicago, Austin e Nashville.

Além de apontar a melhor cidade dos EUA para viajar hoje, o prêmio World’s Best 2022 divulgou outros rankings, como as 25 ilhas que todo mundo merece conhecer, as melhores cidades da América Latina, o melhor hotel do mundo e os melhores resorts da América do Sul.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

O que fazer em Charleston

DepositPhotos Prédios históricos estão entre as principais atrações de Charleston

Com um balanço perfeito entre o charme do sul dos EUA, uma gastronomia de primeira e bons lugares para fazer caminhadas, diversas atrações de Charleston conquistaram o coração dos leitores da Travel + Leisure.

A cidade é famosa, principalmente, pelo bairro histórico, repleto de edificações coloridas do início do século 20. Ali, há lojas e restaurantes, que se espalham por áreas conhecidas como Upper King Street Design e Dining District (para lojas-design e gastronomia), Middle King Street Fashion District (para moda) e Lower King Street Antiques District (para antiguidades).

Marcas de grife, como Anthropologie, Apple, Banana Republic e Gap se espalham pelo pedaço. Mas também há opções de compras mais pitorescas, como a livraria Blue Bicycle Books.

Ao listar o que fazer em Charleston, vale a pena também visitar o pulinho no City Market. O mercado vende diversos produtos locais, como cestos de palha feitos à mão, sabonetes e bijuterias, além de comidinhas variadas.

Já para quem gosta de história, a dica é passar no Battery at Charleston Harbor, que expõe canhões da Guerra Civil Americana, e pelo Boone Hall Plantation and Gardens uma fileiras de árvores altamente instagramável.

Onde ficar em Charleston

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Market Pavilion Hotel (@marketpavilion)

Entre os principais hotéis de Charleston estão o Market Pavilion Hotel, elegante, onde há uma ótima piscina e acomodações aconchegantes, e o The Elliott House Inn, mais econômico e que serve um bom café da manhã continental no quarto.

Outra opção de hospedagem com bom custo-benefício é o Kings Courtyard Inn, que fica a apenas três minutos de caminhada do Charleston City Market. Aconchegante, o hotel também oferece café da manhã no quarto.

As 15 melhores cidades dos EUA para viajar

Veja o ranking completo das 15 melhores cidades dos EUA para fazer turismo, de acordo com o prêmio World Best Awards 2022:

Charleston (Carolina do Sul) New Orleans (Louisiana) Santa Fe (Novo México) Savannah (Geórgia) Honolulu (Havaí) Nova York (Nova York) Chicago (Illinois) Alexandria (Virgínia) San Antonio (Texas) Boston (Massachusetts) Austin (Texas) Williamsburg (Virgínia) Asheville (Carolina do Norte) San Diego (Califórnia) Nashville (Tennessee)

