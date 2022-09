Conheça os jogos gratuitos do PS Plus em setembro

Da Redação, com assessoria

A PlayStation anunciou os jogos gratuitos que chegam ao serviço de assinatura PS Plus em setembro. Dessa vez, os usuários poderão baixar Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus e Toem. De 6 de setembro até 3 de outubro, membros de todos os planos (Essential, Extra e Deluxe) estão aptos a adicionar os títulos à biblioteca.

Saiba mais sobre os jogos da PS Plus em setembro

Need for Speed Heat – Disponível para PlayStation 4



A PS Plus em setembro traz Need for Speed Heat, um jogo de corridas de rua em que a lei desaparece com o pôr do sol. De dia, Palm City é a sede do Speedhunters Showdown, uma competição oficial em que se acumula saldo para personalizar e melhorar seus carros de alta performance. De noite, aumente a intensidade com corridas ilegais para ganhar reputação e ter acesso a torneios mais valiosos e peças mais impressionantes.

Granblue Fantasy: Versus – Disponível para PlayStation 4

O estúdio de luta Arc System Works traz o universo de Granblue Fantasy para o PlayStation em um jogo de combate repleto de ação e competitividade. O título tem um conjunto de personagens coloridos, cada um com o seu próprio estilo de luta. Inclui também um modo RPG com uma história nova e original, em que é possível jogar sozinho ou em parceria com um amigo para combater ondas de inimigos.

Toem – Disponível para PlayStation 5

Parta em uma agradável expedição e use seu olhar fotográfico para desvendar os mistérios nesse jogo de aventura desenhado à mão. Converse com personagens peculiares, ajude-os a resolver problemas tirando belas imagens e explore uma linda paisagem relaxante.