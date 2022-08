Bayern não tem dó de rival da 3ª Divisão e goleia por 5 a 0 na Copa da Alemanha

31/08/2022 | 19:11



O Bayern de Munique não teve dó do Viktoria Colonia, time da terceira divisão, e marcou 5 a 0, nesta quarta-feira, na casa do adversário, em duelo válido pela primeira fase da Copa da Alemanha. Com o resultado, a melhor equipe alemã na última década volta suas atenções para o campeonato nacional, na qual enfrenta o Unión Berlin, sábado, pela quinta rodada.

O jogo serviu para o técnico Julian Nagelsmann, do Bayern, observar mais os jovens Ryan Gravenberch, de 20 anos, vindo do Ajax, e Mathijs Tel, de apenas 17, que o clube bávaro lutou muito para contratar do Rennes. E os garotos não decepcionaram.

Apesar da goleada, o Bayern sofreu um susto, aos 19 minutos, quando Handle fez um gol, mas o lance foi anulado porque o atleta estava em posição de impedimento.

A partir daí, só deu Bayern. Gravenberch recebeu de Müller e abriu o placar, aos 35 minutos. Aos 46, Tel acertou belo chute cruzado e ampliou a vantagem.

O segundo tempo foi em ritmo de treino. Com toques rápidos e boas infiltrações, o Bayern fez o terceiro, aos oito minutos, com Mané. Foi o quinto gol em seis jogos pela equipe alemã do ex-astro do Liverpool.

Musiala, aos 22, e Goretzka, aos 37, completaram a fácil vitória do Bayern, que em seis jogos oficiais na temporada, já soma 25 gols marcados, com 12 autores diferentes.