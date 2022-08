Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses cumprimenta fãs em Manaus

30/08/2022 | 11:10



Super simpático! A banda de rock Guns N' Roses chegou ao Brasil na última segunda-feira, dia 29, para dar início a uma sequência de shows por aqui. Essa semana eles estão em Manaus, se preparando para uma apresentação que vai acontecer por lá na próxima quinta-feira, dia 1°.

Sem dúvidas, os fãs estão super ansiosos para poder ver a banda nos palcos, né? E parece que Axl Rose também! Isso porque ele não se aguentou e tirou uns minutinhos para dar um oizinho aos fãs que estavam do lado de fora do hotel em que está hospedado.

Os fãs já estavam por lá há algumas horas esperando para poder ter ao menos um vislumbre do cantor, mas ganharam mais do que isso. Axl apareceu na sacada do hotel com uma camiseta preta de manga cumprida e uma calça alaranjada para cumprimentar quem estava lá.

O vídeo do momento foi compartilhado por alguns fãs nas redes sociais. Na sessão de comentários da postagem, os seguidores se derreteram pela rápida interação e demonstraram toda a sua ansiedade em poder vê-lo em cima dos palcos em poucos dias.

Não vejo a hora de te ver meu amor. Aguardando com muita ansiedade você chegar em Belo Horizonte, vem em mim 13 de setembro, escreveu uma fã.

Eu não estou nem acreditando, digitou outro.

Ai meu Deus, está chegando a hora. 24 de setembro, São Paulo, só vem logo, pediu outra, se referindo ao show que a banda fará na capital paulista.