Demi Lovato se arrepende de ter feito documentários sobre sua vida: Estou cansada de me assistir

30/08/2022 | 09:11



Demi Lovato revelou, em entrevista recente para a Alternative Press, que se arrepende de ter gravado três documentários sobre a sua vida. A cantora lançou Stay Strong em 2012; Simply Complicated em 2017; e Demi Lovato: Dancing With The Devil, em 2022. Todos com o foco em sua luta contra a dependência química.

Honestamente, estou realmente cansada de me assistir, e acho que outras pessoas provavelmente também. E se não estiverem, podem assistir aos meus videoclipes, disse a cantora, que está com o foco total em sua carreira na música.

Demi explica que uma das razões para se arrepender é porque acredita que sua história não acabou.

Eu gostaria de ter esperado até que eu descobrisse mais, porque agora está cimentado. A sobriedade é o que funciona para mim e nada mais.

Apesar dos arrependimentos, ela conta que ainda pretende se dedicar a outro projeto sobre sua vida.

Minha história não está pronta, então eu quero poder dizer quando eu escrever um livro, OK, essa sou eu cresci. Estou em um novo capítulo da minha vida, e quero que minha música reflita isso.

Atualmente, a cantora está em solo brasileiro para realizar uma série de shows. Após cumprir agenda em São Paulo e Belo Horizonte, ela irá se apresentar no Rock In Rio, no dia 4 de setembro.