Naka e Ste são os campeões da última Prova de Equipes da temporada do Ilha Record

30/08/2022 | 01:11



Na reta final do Ilha Record, hoje foi dia da última Prova em Equipes da temporada! Os exploradores acordaram animados e curiosos para a dinâmica do desafio. Mas, eles não contavam com as surpresas do guardião da ilha. Logo pela manhã ele apareceu no exílio e já deixou uma missão para os exilados:

Atenção exilados escolham um explorador para não participar da Prova de Equipes dessa semana. O escolhido será responsável por dividir as equipes e escolher o outro comandante do ciclo.

E com exilio cheio, é difícil chegar em um acordo. Mas, os exilados votaram, um a um, e escolheram o Kaik para ser vetado da prova. Eita

Mariana Rios já deixou claro, depois dessa última prova, é cada um por si! E a competição de hoje valia dois pedaços de mapa.

Bruno começou escolhendo a equipe Ametista, mas logo depois o guardião da Ilha chegou, trazendo a escolha do exilio. Kaik, ao contrário do que os exploradores acharam, decidiu não usar o colar de proteção.

O explorador usou seu poder e escolheu Naka como um dos comandantes de prova. No final, as equipes ficaram assim: Ametista com Bruno e Solange e Esmeralda com Naka e Ste.

O desafio da noite exigiu muita habilidade dos exploradores e um pouco de sorte no final. Os participantes tinham que chegar até uma estrutura de madeira que estava no mar, mas, antes passar por vários obstáculos. Ao chegar, pegar as chaves e nadar novamente até o campo de provas. Lá, eles tinham que abrir um baú, que tinha uma toalha dentro, e um tonel cheio de água. O objetivo era, com a toalha, encher um cilindro que estava do outro lado da arena, e por fim parar o cronômetro. E o fator sorte ficava com Kaik, ele tinha que arremessar três bolas, que pontuavam segundos a mais no tempo total de prova das equipes.

A prova não foi nada fácil para Bruno e Solange. Exigindo muito esforço, Bruno sentiu a dificuldade na pele. Para piorar, eles tiveram 2 minutos de acréscimo com os arremessos de Kaik.

Já Ste e Naka tiveram mais sorte. Nos arremessos eles só tiveram 30 segundos de acréscimo.

No final, não deu outra, Ste e Naka levaram a melhor na última prova de equipes da temporada, e completaram o desafio em seis minutos, quase metade do tempo dos adversários.

Mas a escolha de Kaik de não usar o colar de proteção teve uma consequência desagradável para o explorador. O guardião da ilha trouxe as más noticias:

Atenção, nesse ciclo o explorador escolhido para não participar a prova poderá votar e ser votado por todos.

E ai, acha que Kaik tem alguma estratégia para fugir do exilio?