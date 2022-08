Moody's reafirma rating da China em A1 e mantém perspectiva estável

29/08/2022 | 08:07



A Moody's reafirmou o rating soberano da China em A1, mantendo perspectiva estável para as notas de crédito do país asiático. Em nota nesta segunda-feira, a agência de classificação de risco avalia que os principais pontos fortes do perfil de crédito da China - em especial sua elevada força econômica e robusta força fiscal - deverão perdurar no médio prazo, o que justifica a manutenção do rating.

Ao mesmo tempo, a Moody's prevê que a força institucional e de governança da China será testada, à medida que Pequim gerenciar um "complexo conjunto de questões políticas", incluindo aumento da produtividade, redução da alavancagem e a criação de um ambiente que permita ao setor imobiliário crescer de forma sustentável.

Já a perspectiva estável reflete a possibilidade de novos episódios de estresse econômico e financeiro na China, explicou a agência.