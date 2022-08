Bolsonaro vem a S.Caetano e fala em podcast sobre combate à fome

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



27/08/2022 | 08:10



Em sua primeira visita oficial ao Grande ABC, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição, esteve ontem à tarde em São Caetano para participar do Ironberg podcast, apresentado pelo fisiculturista Renato Cariani e o médico Paulo Muzzy, em um estúdio na academia de mesmo nome, que fica no bairro Santo Antônio.

Em pouco mais de uma hora e meia de transmissão, Bolsonaro falou sobre temas ligados a fisiculturismo e abordou as ações de seu governo no combate à fome. “Damos R$ 20 por dia no Auxílio Brasil (R$ 600 ao mês). São 20 milhões de famílias que ganham este benefício”, disse Bolsonaro. “Para a pessoa que está passando fome e dificuldade, basta se cadastrar para receber o dinheiro”, afirmou.

O programa Auxílio Brasil foi criado no governo de Jair para substituir o Bolsa Família. O novo programa teve um valor fixado em R$ 400 por famílias entre as que estão em situação de pobreza e extrema pobreza, além das famílias sob regras de emancipação e teve acréscimo de R$ 200 a partir de julho. Ele tem dito que irá manter o benefício, caso vença a eleição.

No lado de fora da academia, estava Olga Bernardes, de 59 anos, beneficiária do programa. “Eu não sei o que seria de mim sem o Auxílio Brasil. Trabalho como faxineira e a pandemia me deixou desempregada. Ainda estou com dificuldade de conseguir serviços fixos e esse dinheiro é praticamente o que me sustenta”, disse.

No podcast, Bolsonaro foi questionado sobre os preços dos alimentos, que têm aumentado nos últimos anos. O presidente afirmou que “não poderia resolver isso na canetada, como foi feito com os combustíveis e a energia elétrica em 2012”, se referindo à ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

“A inflação de alimentos bateu nas alturas no mundo inteiro. Veja como está a Argentina, o Chile e até os Estados Unidos. A carne está cada vez mais se transformando num produto de luxo no mundo todo”, disse.

Centenas de simpatizantes e apoiadores de Bolsonaro estavam na rua Major Carlo Del Prete. Em São Caetano, Bolsonaro obteve no segundo turno 75,1% dos votos válidos, contra 24,9% do então adversário Fernando Haddad (PT). “São Caetano é a cidade mais conservadora do Grande ABC. Enquanto nossos vizinhos permitiram o surgimento dos sindicatos, aqui nós mantemos a tradição da região. Estivemos com Bolsonaro há quatro anos, e agora estamos com ele de novo", disse o médico Rodrigo Ruiz, 47, presente na multidão.

Bolsonaro chegou por volta das 16h, horário marcado para o início do podcast. Desceu do carro no lado de fora da academia e entrou conduzido pelos apoiadores. Ao ir embora, percorreu o quarteirão com a porta do carro aberta, cumprimentando o público. O presidente deixou São Caetano em direção a Barretos, no Interior, onde participou da tradicional Festa de Peão no município.