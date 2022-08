Chefe da Funai oferece ajuda a servidor preso

27/08/2022 | 07:00



O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Augusto Xavier, foi flagrado pela Polícia Federal oferecendo apoio a um servidor preso por suspeita de cobrar propinas em troca do aluguel ilegal de terras indígenas em Mato Grosso. Ele nega qualquer interferência na investigação.

A conversa ocorreu em fevereiro e foi interceptada pela PF no inquérito que tem como alvo Jussielson Silva, chefe da Funai no município de Ribeirão Cascalheira (MT). Ele foi preso no mês seguinte. A gravação foi divulgada pelo jornal O Globo.

O servidor relata que foi procurado por policiais federais e questionado sobre os pecuaristas responsáveis pela invasão das terras indígenas, mas que teria negado responder às perguntas sem um pedido formal.

O presidente da Funai diz para o servidor ficar "sossegado" e promete acionar a Corregedoria da PF. "Eu vou dar ciência já do caso ao corregedor lá de Mato Grosso, ao corregedor nacional da Polícia Federal aqui e já vou acionar nossa corregedoria. Pode ficar tranquilo."

Xavier também afirma que entrou em contato com o delegado-chefe da unidade responsável pela investigação, mas que "parece que eles estão com uma má vontade enorme". O servidor agradece o apoio. "O senhor me protegendo fico mais feliz ainda." Em nota, o presidente da Funai fala em "vazamento descontextualizado dos áudios" e que isso "será objeto de representação para obtenção do direito de resposta e recomposição dos danos morais".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.