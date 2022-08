Terry Crews revela o método que o fez superar o vício em pornografia

26/08/2022 | 12:11



Você já deve ter lido ou ouvido falar em algum momento que Terry Crews assumiu publicamente que tinha um vício em pornografia. Agora tempos depois, o ator apareceu em uma entrevista para o canal Fight The New Drug e acabou falando um pouquinho sobre o assunto.

Segundo o artista que ficou super conhecido por estar no elenco de As Branquelas, durante os seus vários momentos de tédio era quando as coisas desandavam e ele procurava por pornografia, mas saiba que ele superou esse vício.

- No começo não é fácil, por que você fica pensando: o que mais eu posso fazer? Eu tive que literalmente escrever as coisas que eu poderia fazer ao invés de assistir a pornografia. Era simples assim: OK, vou ler um livro agora. No primeiro parágrafo eu fico [sofrendo]. No segundo parágrafo, já está interessante. No terceiro, eu já ficou uau! Na décima página, eu esqueci tudo o que eu normalmente faria. Sexo é bom, é remédio, é maravilhoso. Sexo saudável é tão redentoramente poderoso, maravilhoso, revigorante! Mas a pornografia é como enlouquecer dentro de uma farmácia. Você está como uma criança solta, pegando todo o tipo de coisa ali e pode ser seriamente danificado.

Eita!