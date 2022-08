Rodrigo Garcia vai garantir valor para a compra de absorventes

Da Redação



26/08/2022 | 08:28



O governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição, anunciou ontem que destinará mais R$ 50 ao Cartão Bom Prato para subsidiar a compra de absorventes a 150 mil mulheres inscritas no CadÚnico, por meio do Dignidade Íntima, programa estadual de combate à pobreza menstrual pioneiro no Estado. “Nossa proposta para o próximo mandato é unir o programa Dignidade Íntima ao programa do Cartão Bom Prato para que as mulheres inscritas no CadÚnico tenham recursos para a compra do seu absorvente. Serão R$ 50 do Dignidade Íntima que serão acrescidos aos R$ 300 do Cartão Bom Prato a partir do próximo governo”, garantiu.

O Cartão Bom Prato será criado para beneficiar famílias que residem distantes de restaurantes e que não são atendidas por unidades móveis da rede. Os R$ 300 mensais poderão ser usados, por exemplo, para a compra de alimentos nos supermercados. Com os R$ 50 a mais, as mulheres terão condições de comprarem seus absorventes. A estimativa é que São Paulo tenha 150 mil inscritas no CadÚnico e que serão beneficiadas pelo recurso do Dignidade Íntima acrescido ao Cartão Bom Prato.