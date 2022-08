Nick Cannon anuncia que será papai pela décima vez

25/08/2022 | 11:10



Você já deve ter visto que Nick Cannon tem uma família imensa e que em menos de dois meses o artista revelou em suas redes sociais que seu oitavo filho veio ao mundo. E na última quarta-feira, dia 24, o apresentador que é viciado em fazer filho divulgou que será papai pela décima vez.

Calma, que parece que a conta não está batendo, mas sim, ela vai bater. O apresentador engravidou Abby De La Rosa que está esperando o nono filho dele - que ainda não nasceu - e o mais novo anunciado, é a décima criança e é fruto da relação de Nick com Brittanny Bell. Pois é, pensa em alguém que gosta de assumir paternidade - esse alguém é Nick Cannon.

O tempo parou e isto aconteceu, escreveu o bonitão na publicação de anúncio do novo filho.

Então vamos para a conta oficial: Nick já é pai de Golden e Powerful, frutos da relação com Brittany que está esperando a terceira criança com ele. Já com Abby, ele tem os gêmeos Zion Mixolydian e Zillion H, e em breve chegará o terceiro membro deste clã - então a conta fecha em seis até agora.

Seguindo a árvore genealógica, Nick é pai de Moroccan e Monroe, do casamento com Mariah Carey, e em seguida perdeu um de seus filhos, Zen, para a hidrocefalia - fechando agora em nove crianças. E com Bre Tiesse ele teve o caçula dessa conta toda que não tem nem dois meses ainda.

Uau, que fertilidade!