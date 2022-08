Sylvester Stallone nega que tatuagem tenha sido estopim para o fim do casamento

25/08/2022 | 09:10



Como você acompanhou, foi anunciado que Sylvester Stallone se divorciou de Jennifer Flavin e o ator fez questão de emitir um comunicado para a imprensa em que a TMZ teve acesso negando que a nova tatuagem teria sido o motivo da separação do casal.

De acordo com o site, Syl ficou chocado quando soube do pedido feito pela ex-esposa no tribunal e o casal teve uma briga bem feia por causa de um divergência sobre ter mais um cachorro dentro de casa. É importante lembrar que o artista é completamente apaixonado por pets.

Na ocasião, o ator de Rocky Balboa queria pegar mais um Rottweiler para a proteção da família enquanto Jennifer não queria mais nada dentro de casa. E apesar da imensa briga, nada parecia que chegaria ao fim o relacionamento deles e em nota ele esclareceu isso:

Eu amo minha família. Estamos abordando essas questões pessoais de forma amigável e privada.

Lembrando que nos documentos do divórcio, Jennifer acusa Sylvester de esconder alguns bens conjugais, mas o ator nega essa informação. É importante citar também que os dois ficaram casados por 25 anos e juntos são pais de três mulheres.