Com votação livre no Ilha Record, Bruno e Jaciara vão ter que disputar o desafio de sobrevivência da semana

25/08/2022 | 01:10



Depois das fortes emoções da grande virada no Ilha Record, hoje foi dia de votação para mais uma prova de sobrevivência.

O clima na vila não estava dos melhores para Bruno, que ficou sabendo agora das observações do exilados e que sua reputação entre os exploradores não estava muito boa.

E na hora da tão esperada votação, como não teve equipes, os exploradores puderam votar em quem quisessem, foi o momento de colocar as estratégias em prática.

E por falar em estratégia, Kaik, o comandante do ciclo, indicou Bruno como o primeiro participante do desafio de sobrevivência de amanhã. O explorador, por sua vez, recebeu o voto com muita calma e ainda fez um pequeno discurso falando sobre a boa relação com Kaik.

A votação ficou bem acirrada entre Solange e Jaciara, que dividiram as pedradas da noite. Porém, quem vai dividir a Arena com Bruno no desafio de sobrevivência do ciclo é Jaciara.

Quem será que vai ser o novo exilado do Ilha Record? Jaciara que acabou de voltar do exilio ou Bruno que até o momento segue intacto?