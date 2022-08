Rodrigo Garcia fala em devolver impostos a 55 mil no Vale do Ribeira

Da Redação



24/08/2022 | 08:19



Mais de 55 mil moradores do Vale do Ribeira, uma das regiões mais pobres do Estado, serão beneficiados com a proposta do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição em outubro, de garantir isenção do pagamento de impostos às pessoas de baixa renda. Se obtiver um novo mandato, Rodrigo anunciou o compromisso de criar o “cashback” do CadÚnico, que prevê a devolução integral de imposto estadual pago por famílias na faixa de pobreza e de extrema pobreza em todas as regiões de São Paulo.

Os dados do CadÚnico apontam que o Vale do Ribeira possui atualmente 21.321 famílias cadastradas em situação de pobreza ou extrema pobreza e aptas a receber o benefício da devolução dos impostos. Juntas, essas famílias somam 55.830 pessoas. Também poderão ser beneficiados quem está com cadastro desatualizado e que regularize a situação, ampliando a projeção.

“A população pobre não vai pagar imposto nos próximos quatro anos no nosso estado. São Paulo possui 1,7 milhão de famílias, ou seja, cerca de 4,5 milhões de pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza. Vamos devolver todo o imposto estadual pago na compra de algum produto com nota fiscal”, disse Rodrigo durante sabatina de O Globo, Valor Econômico e CBN.