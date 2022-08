Mãe de Rodrigo Mussi rebate acusações do filho e diz: - Se ele quiser eu peço perdão de joelho

22/08/2022 | 11:11



A mãe de Rodrigo Mussi concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular no último domingo, dia 21, em que rebate as acusações do filho e faz muitas revelações. No bate-papo, Mara Lúcia admite que o pai do ex-BBB tinha comportamentos violentos e afirma que ela procurava sempre defender os filhos.

- Era muita bebida, bebia demais e ele batia no Rodrigo como ele falou. Eu entrava no meio e eu que apanhava, porque eu me defendia até debaixo d'água. Eu me separei por causa dos filhos.

Segundo Mara, ela e Rodrigo possuíam uma relação de mãe e filho saudável. O influenciador seria tão próximo dela que tinha ciúmes do pai.

- Era doentio, no nível de afastar o pai dele de mim. Quando o pai dele punha mãe em mim e abraçava, ele entrava no meio e afastava.

E a opinião da matriarca sobre a fala de Mussi em que ele afirma ter ido morar com o pai porque ela aparecia todos os dias com homens diferentes, ela rebate:

- Eu acho que na cabeça dele muito criança era achava isso. Muito feio, né? Cidade pequena todo mundo se conhece, acaba todo mundo ficando amigo ali.

A dona de uma loja de noivas conta que ficou muito triste quando o filho saiu de casa.

- O baque foi muito grande. Eu perdi quase o cabelo todo.

Ela ainda aborda a polêmica de ter cobrado 50 mil reais de Rodrigo assim que ele saiu do BBB22, dinheiro que ele teria lhe pedido emprestado para fazer uma viagem à Austrália.

- Quando ele chegou da Austrália, eu dei a minha cama para ele e o meu carro. Disse: Vai Rodrigo. Você quer arrumar emprego, vai fazer entrevistas.

A empresária revela que a relação com o famoso mudou drasticamente dois meses antes dele entrar no reality. Ela admite saber que pode ter sido a pessoa que fez a cabeça do filho, mas prefere não revelar.

- Alguém criou essa estratégia para ele, e ele levou a ferro e fogo essa estratégia.

E diz que o comportamento de Mussi a faz pensar que já era hora de cobrar o dinheiro emprestado.

- Eu não emprestei o dinheiro para ele ir para a Austrália? Eu disse que estava na hora de ele devolver, eu estava precisando. Eu fiz isso mais porque eu fiquei muito magoada. O procurador dele me ligou dizendo que ele me odiava, que ele me detestava, que nunca mais queria me ver e tinha horror de mim.

Em outro momento da entrevista, Mara conta que ficou desesperada quando soube que o influenciador havia sofrido o grave acidente.

- Eu gritava demais, os vizinhos subiram todos, me acolheram e me ampararam.

No entanto, Rodrigo teria exagerado a história ao contar que a mãe foi barrada de entrar no hospital após ser flagrada pelas câmeras de segurança tirando uma foto do filho enquanto ele estava em coma.

- Aumentou, entendeu? Eu fui desligar o celular na hora que eu esqueci. Porque esse dia ele estava mal.

A matriarca compartilhou como recebeu a informação de que não podia mais entrar para ver o filho na unidade de saúde.

- Eu sabia de quem partiu, porque estava a gente se aproximar de novo. Ah, vai quebrar a estratégia.

Ela ainda afirma que tentou contatá-lo, mas sem sucesso.

- Eu já fui varias vezes no prédio dele, ele mandou falar que esta em São Paulo.

E finaliza a entrevista dizendo ter esperanças em uma reconciliação.

- Eu posso até pedir [perdão] para ele, de joelho. Se ele quiser eu peço perdão de joelho. Mas eu queria vê-lo. Não precisava nem de mídia. Encontrar escondidinho, sem celular, sem nada. Tenho esperança [que o reencontro vá acontecer]. Minha fé moveu montanhas, por que não vai mover de novo?