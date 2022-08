Borna Coric e Caroline Garcia se sagram campeões em Cincinnati

21/08/2022 | 21:34



O último grande torneio antes do US Open reservou surpresas aos fãs de tênis neste domingo. Os campeões Borna Coric e Caroline Garcia não estavam entre os favoritos antes do início do Masters 1000 e do WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Nas finais, eles derrubaram rivais mais bem colocados no ranking e mais experientes em grandes competições.

A conquista de Coric foi a mais surpreendente do fim de semana. O tenista da Croácia já foi número 12 do mundo, mas está recuperando o ritmo de jogo em alto nível aos poucos. Afastado do circuito por quase um ano, ele chegou a disputar torneios de nível Challenger em seu retorno.

Ele começou a semana na modesta 152ª posição do ranking. Mas não se intimidou por estar fora da lista dos mais cotados ao título. Foi o croata o responsável por despachar logo de cara o espanhol Rafael Nadal. Ao todo, Coric eliminou cinco cabeças de chave, incluindo o grego Stefanos Tsitsipas na final, por 2 sets a 0.

O placar da decisão também surpreendeu, com parciais de 7/6 (7/0) e 6/2, uma vez que o rival grego é o atual número sete do mundo e vinha de vitória sólida sobre o russo Daniil Medvedev, número 1 do mundo, na semifinal. Coric não tomou conhecimento e levou o seu maior troféu da carreira até agora, em sua primeira final em Cincinnati.

O croata, que entrou na chave com ranking protegido por conta da lesão, se tornou o tenista de pior ranking a vencer no torneio americano e também em qualquer competição de nível Masters 1000, criado em 1990. Até então, o "recordista" era o espanhol, campeão em Hamburgo, em 1996, no 143º posto do ranking. Na segunda-feira, ele deve saltar para a 29ª posição da lista da ATP.

FEMININO

Na final do WTA 1000 de Cincinnati, a surpresa foi um pouco menor, em razão das poderosas apresentações de Caroline Garcia ao longo da semana. E também porque ela faturou um torneio deste nível pela terceira vez na carreira. Mesmo assim, o troféu celebra uma das melhores semanas da trajetória da francesa, que se tornou a primeira tenista a vencer um WTA 1000 saindo do qualificatório.

Garcia precisou vencer duas partidas para "furar" o quali e entrar na chave principal. No total, teve que acumular oito vitórias para chegar ao título. Na final, neste domingo, derrotou a checa Petra Kvitova, dona de dois títulos de Wimbledon, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

No caminho até o título, a tenista da França superou três rivais do Top 10 do ranking: a grega Maria Sakkari, a americana Jessica Pegula e belarussa Aryna Sabalenka. Em grande fase, Garcia soma 27 vitórias e três títulos desde junho. A francesa, que já foi a quarta do ranking, vai subir para o 17º lugar na atualização desta segunda-feira.