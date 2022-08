Causa da morte de Claudia Jimenez é revelada

21/08/2022 | 09:11



A notícia da morte de Claudia Jimenez no último sábado, dia 20, deixou os fãs, amigos e artistas abalados. Enquanto acontecia o velório da atriz no Memorial do Carmo, Rio de Janeiro, a causa oficial da morte foi divulgada pela TV Globo.

Aos 63 anos de idade, Jimenez sofreu uma insuficiência cardíaca. Vale lembrar que a artista vinha tendo problemas no coração há algum tempo. Em 1986, ela foi diagnosticada com câncer no mediastino, que fica atrás do órgão. Treze anos depois, chegou a sofrer um infarto e recentemente, de acordo com o Metrópoles, fez a substituição de uma válvula aórtica, além de colocar um marca-passo.

O corpo da atriz foi cremado logo após o velório.