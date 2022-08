O amor está no ar! Julia Dalavia assume namoro com João Vithor Oliveira

16/08/2022 | 09:10



Parabéns ao casal! Após serem fotografados aos beijos no Rio de Janeiro, Julia Dalavia e João Vithor Oliveira, ex-Malhação, assumiram o romance na noite da última segunda-feira, dia 15, durante o Festival de Cinema de Gramado.

A atriz que está no ar em Pantanal apostou em um look preto e branco, combinando com o amado que apostou em um boné vermelho. A 50ª edição do Festival ocorre até o próximo sábado, dia 20, na serra gaúcha.

Vale pontuar que além do mais novo casal, outros atores também marcaram presença, como Junior Vieira, Marcello Gonçalves, Stephanie Lourenço, Johnny Massaro e Fernando Alves Pinto.

Recentemente Julia falou sobre a sexualidade durante uma entrevista ao jornal O Globo.