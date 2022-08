Deborah Secco se pronuncia após mudança de expressão em vídeo com Wanessa Camargo: - Foi só um meme engraçado

15/08/2022 | 08:10



Se pronunciou! Deborah Secco decidiu usar as suas redes sociais para explicar a sua mudança de expressão em um vídeo com Wanessa Camargo. O momento aconteceu durante o Altas Horas.

Através de alguns vídeos, Deborah falou o que de fato aconteceu e pediu que as pessoas parassem de criar coisas do passado.

- A Wanessa estava ali, deusa, cantando. E eu fui vendo a câmera dando 360º nela, vi que o fio ficou no chão, a Wanessa foi andando pra trás, quase enganchando o pé no fio, e eu vou ficando um pouco aflita, viajando naquilo, com uma câmera tipo: vai enganchar, vai enganchar, disse ela.

No final, Deborah falou o quanto é fã da cantora:

- E quando vejo que a câmera tá em mim, dou um sorriso para tentar disfarçar o indisfarçável. Mas parem de criar coisa de passado, pelo amor de Deus! Aliás, eu adoro a Wanessa. Sou fã, quero que a Wanessa seja feliz como for. Foi só um meme engraçado, mas não tem nada disso que vocês estão pirando.