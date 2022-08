Política pública e empreendedorismo

Valter Luiz da Silva

Empresário e vereador de Santo André



14/08/2022 | 10:35



É inegável que o empreendedorismo seja o tema central nas discussões econômicas, particularmente em função da sua capacidade de gerar emprego e renda. Isso, contudo, não pode ser algo visto apenas pelo foco de quem elabora e assina uma lei, mas sim por quem também viveu na pele os desafios que o empreendedor enfrenta. É uma jornada que propicia ao legislador as ferramentas para aprimorar a norma legal com um olhar ativo para a realidade, criando políticas públicas que abram portas para quem empreende na cidade. Sim, isso é política, pois tudo o é. Cada ação, e mesmo inação, tem viés e resultado político.

É preciso que o agente público tenha em mente que é seu dever criar e implementar políticas públicas para a população. Isso não se faz sozinho! É preciso que haja parcerias com empresas de pequeno, médio e grande porte, planejando e criando oportunidades, até mesmo visando a recolocação profissional dos trabalhadores quando necessário. Como fazer isso? Compreendendo quais ações estão sendo tomadas e consideradas prioritárias no que diz respeito à prática empreendedora, bem como quais estão sendo pouco exploradas ou desconsideradas no contexto empreendedor. Chamamos isso de política pública de empreendedorismo, e todos deveriam conhecê-la a fim de poderem aprimorá-la ou criticá-la.

Enquanto no setor privado temos estratégias para guiar a ação de uma empresa, focando no futuro, no setor público isso se torna macro: as políticas públicas afetam a todos, e precisam ser planos orientados para o futuro, pensando em todos os que empreendem. É importante ressaltar que há já uma proximidade do Poder Público e as empresas do Município, a partir da Semana do Empreendedorismo Andreense, durante a qual ocorrem palestras, debates, seminários e outros eventos, em parceria com o Sebrae e a Acisa, a fim de conscientizar a importância de programas para o desenvolvimento e fomento econômico em Santo André. Some-se a isso incentivos fiscais para Santo André, e temos como resultado investidores que acreditam e nos apoiam, fomentando a geração de emprego e renda.

Assim, quando dizemos que empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolvendo soluções e investindo recursos na criação de algo positivo para a sociedade, seja um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas, estamos comprometidos com essa visão, pois colaborar com o desenvolvimento do empreendedorismo em Santo André é o dever de todos os que querem ver a cidade crescer.