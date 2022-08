Giulia Be surge no hospital e tranquiliza fãs: Só estava fazendo alguns exames

10/08/2022 | 11:10



Na última terça-feira, dia 9, Giulia Be causou preocupação nos fãs ao compartilhar nos Stories do Instagram um registro em que surgia deitada em uma cama do Hospital Sírio-Libanês com trajes de internação. Algumas horas após a primeira publicação, a cantora de 22 anos de idade tranquilizou ao explicar que estava apenas realizando uma bateria de exames.

Ao exibir um pequeno curativo colorido em seu braço, ela escreveu:

Me deram um band-aid kids.

Em seguida, fotografou a pulseira de paciente em seu pulso e esclareceu o motivo da visita à unidade de saúde.

Gente, só estava fazendo alguns exames. Obrigada pelas mensagens. Não estou com nada sério, fiquem tranquilos.

A famosa ainda relembrou os momentos difíceis que passou no Sírio-Libanês. Em novembro de 2021, Giulia precisou ser hospitalizada após desmaiar em casa e lesionar o crânio. Após o acidente, ela foi diagnosticada com síndrome vasovagal, que pode causar perda transitória da consciência.

Infelizmente tenho tantas memórias aqui... boas e ruins.